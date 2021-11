Pilules anti-covid: la bataille se prépare entre les labos américains MSD et Pfizer

Alors que la crainte d’une cinquième vague agite l’Europe, une bataille se prépare en coulisses entre deux Big Pharma américains, Pfizer et MSD (connu sous le nom de Merck en Amérique du Nord). Tous deux s’apprêtent à mettre sur le marché les premières pilules anti-covid, bien plus faciles à administrer que les traitements par injection. Ces comprimés seront donnés aux patients les plus vulnérables dans les jours qui suivent un test positif afin d’éviter une forme grave du virus.