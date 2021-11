Christian Benteke sera titulaire face à l’Estonie: «C’est le remplaçant naturel de Lukaku», confie Roberto Martinez

Martinez est privé de son avant-centre titulaire, Romelu Lukaku, et de sa doublure habituelle, Michy Batshuayi. Interrogé en conférence de presse, Martinez a un peu dévoilé ses cartes. « J’ai décidé qui sera titulaire, oui. Vous me connaissez, je ne donne pas beaucoup d’informations la veille des matches d’habitude. Mais Christian Benteke jouera certainement. C’est le remplaçant naturel de Lukaku. Il évolue à la position la plus compétitive, avec Romelu Lukaku et Michy Batshuayi qui sont incroyables. C’est son moment. Il nous apportera ce qu’il apporte d’habitude. Il est toujours performant sur le terrain. Il apportera son expérience et son envie. Il est aussi familier de notre manière de travailler et de jouer, et connaît bien les autres joueurs. »

Benteke était avec Thibaut Courtois et Dennis Praet l’un des trois absents de l’entraînement de jeudi. Seul Praet est indisponible pour samedi, a précisé Martinez. « Praet n’est pas à cent pour-cent et manquera le premier match. Ce n’est rien de sérieux, mais nous voulons lui donner 48 heures de plus afin d’avoir la chance de pouvoir compter sur lui mardi au pays de Galles. Concernant Courtois et Benteke, ils ont simplement dû suivre un programme individuel en accord avec leur club. »

« Hazard est en forme mentalement et physiquement »

Autre joueur qui peut s’attendre à du temps de jeu samedi : Eden Hazard. « Il semble heureux et est impatient de jouer », a confié Martinez. « Je ne m’attends pas à ce qu’il tienne 90 minutes, nous verrons pendant le match. Mentalement et physiquement, il est en forme. »

Avec l’absence de Toby Alderweireld, Martinez devra revoir ses plans en défense. Ce qui ne l’inquiète pas forcément après avoir vu les entraînements de ces derniers jours. « Ce que j’ai vu m’a beaucoup plu. Nous allons affronter des attaquants dynamiques samedi, la communication et la synchronisation. Wout Faes est le seul nouveau de ce côté-là. Arthur Theate était déjà présent la dernière fois, il a donc déjà compris comment nous jouons et a fait de grands progrès depuis. S’entraîner avec Boyata et Vertonghen, c’est très positif pour eux. Il y a cinq ans, on avait cinq défenseurs dans le top mondial. Maintenant, nous devons nous assurer que les jeunes prendront la relève. »