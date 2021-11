Inondations: en juillet, l’Ourthe est passée au second plan des préoccupations

A Esneux-Tilff puis à Angleur (Liège), c’est l’Ourthe qui a fait des ravages en juillet dernier. Pourtant, les informations ont été parcellaires au plus fort de la crise.

On l’oublie un peu vite : en chiffres absolus, c’est à Liège que les inondations de la mi-juillet ont fait le plus grand nombre de sinistrés, surtout dans les faubourgs de Chênée et d’Angleur. Appelé à témoigner devant la commission d’enquête du parlement de Wallonie, le bourgmestre Willy Demeyer (PS) a avancé le nombre de 10.700 personnes impactées.

En bord de Vesdre, d’Ourthe ou de Meuse, il est vrai qu’on n’a pas assisté à Liège à l’effondrement de maisons comme à Trooz ou Pepinster. Au plus fort de la crise, le grand public a appris que le fleuve avait failli déborder et noyer le centre-ville, mais que la Cité ardente avait finalement échappé au pire, « à quelques centimètres près », a précisé l’échevine Christine Defraigne (MR), qui faisait fonction de bourgmestre le 15 juillet.