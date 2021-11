A Ganshoren, la dernière boucherie chevaline de Bruxelles

Geert Vermeire, tient la dernière boucherie chevaline de Bruxelles, à Ganshoren. Ce boucher partage son métier avec plaisir et précision.

C’est une des dernières boucheries chevalines du pays, la dernière de Bruxelles en tout cas. Geert Vermeire est un passionné de son métier et le partage avec plaisir et précision. « Je suis né dans le monde de la boucherie chevaline. Le patron de mon père était dedans depuis 1928 et mon père a lancé son entreprise en 1968. Je n’ai connu que cela ! »