La viande chevaline contrôlée de Belgique en Amérique du Sud

Si manger de la viande de cheval n’est plus du tout du goût de beaucoup de consommateurs car les relations homme-cheval sont trop amicales, alors que voici des lustres il existait pas mal de boucheries spécifiquement chevalines, l’importation de viande équine est devenue largement majoritaire, en tout cas pour les industriels de la viande, en provenance de l’Uruguay, de l’Argentine, de l’Australie et du Canada. Elle se situait pour l’Union européenne à 16.400 tonnes en 2018 dont 5.000 pour la Belgique, 3.950 tonnes en 2019 et 3.300 en 2020. Des chiffres qui restent conséquents mais en chute continue (13.000 tonnes pour l’UE en 2020).