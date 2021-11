Johan Bruyneel sur le dopage dans le cyclisme: «Il fallait une personne pour être sacrifiée, et Lance Armstrong était la cible idéale»

Installé aujourd’hui à San Agustín del Guadalix, un village au nord de Madrid, Johan Bruyneel se considère toujours comme une victime et affirme que le dopage était généralisé à son époque dans le cyclisme. « (Greg) LeMond (triple vainqueur du Tour en 1986, 1989 et 1990, NDLR) a déjà dit ? : « Je suis le seul vainqueur propre du Tour de France. » C’est impossible ?! Impossible ?! À ce niveau, au top mondial, les différences sont infimes. Propre, tu ne peux pas battre les autres favoris lorsqu’ils sont dopés. (?) Le dopage, à l’époque, c’était l’une des règles du jeu, sauf qu’elle n’était pas écrite. On courait tous le risque qu’un jour, quelqu’un brise la loi du silence. Mais jamais je n’aurais pensé que ça allait déboucher sur un tel acharnement contre Lance et moi. À un moment donné, il fallait une personne d’une certaine célébrité pour servir d’exemple, pour être sacrifiée, et Armstrong était la cible idéale. »

Et Bruyneel de poursuivre : « Moi j’ai connu l’avant-EPO et l’EPO, et dans un cas comme dans l’autre il n’y avait pas le choix. Déjà, quand tu arrives chez les professionnels, tu intègres un monde qui te met très vite face à un dilemme ? : soit tu t’adaptes et tu te dopes, soit tu disparais. La première année c’est difficile, mais tu t’accroches, puis tu t’aperçois lors de ta deuxième année que ceux qui étaient avec toi chez les amateurs, maintenant ils te déposent. Tout d’un coup tu vois des mecs autour de toi qui deviennent des machines au Tour de France, alors que le reste de l’année ? Toi, si tu n’es pas lâché, si tu restes aux alentours de la 60e place, tu peux t’estimer heureux. Alors bon, tu fais quoi?? Tu pourrais dire non, mais alors tu sais que tu échoues, tu fais une croix sur ton métier, ta vocation, tu mets à la poubelle ces longues années de souffrances et de privations pour atteindre le peloton professionnel. »