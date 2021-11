Sergio Agüero contraint de mettre fin à sa carrière? Le buteur argentin du Barça répond aux rumeurs

Une radio catalane affirmait ce vendredi que les problèmes cardiaques seraient plus graves qu’annoncés, l’obligeant à mettre prématurément un terme à sa carrière.

L’attaquant argentin Sergio Agüero, 33 ans, a démenti dans un message sur Twitter qu’il ne pourra plus jamais jouer au football en raison de problèmes cardiaques. Le joueur du FC Barcelone affirme qu’il est « toujours positif ». « Suite aux rumeurs qui circulent, je peux dire que je suis les instructions des médecins du club. Je fais des tests et des traitements et puis dans quatre-vingt-dix jours, je verrai comment a évolué la guérison. »

Selon une station de radio catalane, les problèmes cardiaques d’Agüero sont plus graves que prévu. Catalunya Ràdio a rapporté vendredi que l’Argentin de 33 ans a été informé par ses médecins qu’il pourrait devoir mettre fin à sa carrière.