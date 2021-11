Confinement obligatoire des volailles ordonné en Belgique

Une période de risque accru sera d’application à partir de cette date sur tout le territoire, rendant obligatoire le confinement, ou la protection à l’aide de filets, des volailles d’éleveurs professionnels et des détenteurs particuliers – à l’exception des ratites. Toutes les volailles et autres oiseaux captifs devront également être nourris et abreuvés à l’intérieur ou sous filets. Il sera aussi interdit d’abreuver les animaux avec de l’eau provenant de réservoirs d’eau, de l’eau de surface ou de pluie accessible aux oiseaux sauvages.

Ces mesures ont pour objectif d’empêcher les animaux des exploitations professionnelles et des détenteurs particuliers d’entrer en contact avec des oiseaux sauvages infectés par le virus de la grippe aviaire, et donc de limiter la propagation de ce dernier.

« En passant en période de risque accru et en appliquant les mesures de biosécurité adéquates, nous souhaitons éviter que cette maladie contamine nos volailles et prévenir les dégâts dont le secteur a pu souffrir par le passé », a déclaré le ministre Clarinval.

L’Afsca demande en outre aux promeneurs de signaler les oiseaux sauvages morts via le numéro de téléphone gratuit 0800/99.777.