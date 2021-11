Atout EI urge le secteur des titres-services à trouver un accord propice aux travailleurs

Les discussions sont dans l'impasse "après plusieurs semaines de discussion", prenant "une fois de plus l'ensemble du secteur en otage ainsi que ses travailleurs qui en subissent seuls les conséquences", dénonce la fédération.

"Les mêmes difficultés, déjà présentes lors des précédentes discussions, se retrouvent aujourd'hui, à savoir des disparités régionales de plus en plus fortes illustrées notamment par des financements différents (les entreprises flamandes et bruxelloises percevant 0,50€/titre de moins que les entreprises wallonnes) et des employeurs privés commerciaux qui refusent que certaines avancées sociales soient à charge des entreprises", explique le communiqué.