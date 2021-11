Balance ton bar: de la colère en ligne à la manifestation place de l’Albertine

Elles quittent les réseaux sociaux pour prendre la rue. A l’appel de l’Union féministe inclusive et autogérée (Ufia) qui regroupe plusieurs associations féministes belges, militantes féministes et personnes concernées par les agressions sexuelles en milieu festif se rejoignent ce vendredi à 20 heures place de l’Albertine à Bruxelles et appellent à un boycott des bars et boîtes de nuit afin de dénoncer les nombreuses violences sexuelles et un manque de prise en charge des victimes ou survivantes, qualification préférée par l’Ufia.