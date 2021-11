Russie: sur les terres de Krasnodar, la viticulture renaît

Le « made in Russia » n’a plus rien à voir avec les méthodes post-soviétiques. Plongée dans les vignes de ces terroirs qui rêvent de trouver une place sur la carte des vins du nouveau monde…

Du vin de terroir ! » Au milieu de ses vignes, Vladimir Gunko déborde de générosité et d’enthousiasme. En plein boom du vin russe, il est devenu une référence à Krasnodar. Dans cette région du sud-ouest de la Russie près de la mer Noire, d’où vient la moitié de la production nationale, la viticulture renaît. Trente-cinq ans après la « loi sèche » de Mikhaïl Gorbatchev qui avait imposé l’arrachage des vignes et sinistré ce territoire en luttant contre l’alcoolisme, les pieds de Merlot ou Sauvignon, venus de France, poussent aux côtés de cépages locaux tel le surprenant Krasnostop. Et les vins Gunko sont loués en référence.