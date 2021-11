GP du Brésil: Lewis Hamilton (Mercedes) domine les premiers essais libres

Verstappen occupe la première place du classement du championnat avec 312,5 points, soit 19 de plus que le tenant du titre Lewis Hamilton (293,5). Plus aucun autre pilote ne peut briguer le titre 2021.

Vendredi à 16h00 (20h00 belges) se déroulera la séance de qualification de la course sprint. Samedi à 12h00 (16h00 belges), la deuxième séance d’essais libres précédera la course sprint courue entre 16h30 et 17h00 (20h30 à 21h00) qui établira la grille de départ de dimanche. La course, disputée sur la distance de 71 tours (305,909 km), s’élancera à 14h00 (18h00 locales).