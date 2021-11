balancetonbar: de Bruxelles à Montpellier en passant par Edimbourg, le mouvement s’exporte

Le mouvement féministe #balancetonbar, né à Bruxelles, fait tache d’huile en Europe et révèle, si besoin en était, que la sécurité des femmes dans les lieux de fête ne pose pas question qu’en Belgique.

Des témoignages qui se déclinent sous plusieurs nationalités mais qui font état d’un même constat implacable : que l’on soit Bruxelloise, Liégeoise, Londonienne ou Parisienne, le risque de se faire agresser en sortant boire un verre ou danser en boîte de nuit est le même, dans toutes les langues.

Né début octobre de la colère suscitée par les accusations d’agressions sexuelles dans deux établissements du Cimetière d’Ixelles à Bruxelles relayées sur le compte Instagram Balance ton bar, le mouvement s’est exporté et a repris de la vigueur chez nous, en témoigne l’appel au boycott de bars et boîtes de nuit ce vendredi lancé par l’Union féministe inclusive et autogérée (Ufia) qui regroupe plusieurs associations féministes belges (lire ci-contre).