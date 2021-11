Royaume-Uni: les propriétés aux mains d'étrangers ont doublé en 10 ans (étude)

Plus de 247.016 titres de propriétés à travers l'Angleterre et le Pays de Galles sont enregistrés au nom d'individus avec des adresses à l'étranger, soit près d'1% de toutes les propriétés enregistrées, contre 0,4% seulement en 2010, explique le Center for Public Data (CFPD).

Trois quarts des propriétés appartiennent à des individus avec des adresses dans seulement 20 pays, principalement les dépendances de la Couronne et les territoires britanniques d'Outre-mer (Jersey, Guernesey, l'Ile de Man et les Iles vierges britanniques) considérés comme des paradis fiscaux, ou encore des pays d'Asie du sud-est ou du Moyen-Orient, et encore des pays anglophones.