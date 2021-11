«Je dégommais toutes leurs fleurs»: Kevin De Bruyne révèle comment il est devenu aussi fort du pied gauche

Dans une interview accordée à nos confrères de France Football, Kevin De Bruyne a révélé comment il était devenu ambidextre durant son enfance. S’il est aujourd’hui aussi à l’aise avec son mauvais pied, le gauche, c’est grâce… à ses voisins. « Je dégommais toutes leurs fleurs avec mon ballon. À la maison, les parents avaient compris : il y avait deux buts et rien d’autre. Mais, autour de notre jardin, il y avait les plantations des voisins et ils n’aimaient pas vraiment ma manière de tirer partout et de les abîmer. Ils m’ont donc demandé de jouer du pied gauche, ce qui m’a finalement aidé pour la suite. »

Une arme précieuse qui a fait du Diable rouge un élément aussi complet qu’imprévisible sur le terrain. « Ça ajoute de l’incertitude », confie le stratège de Manchester City. « Les défenseurs savent que s’ils me laissent de l’espace à gauche, je ne vais pas attendre indéfiniment qu’il y en ait à droite. »