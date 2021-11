Bourse de Bruxelles - Les résultats de KBC et Aperam enfoncent le BEL 20

Notre indice abandonnait finalement 0,95 pc à 4.330,95 points avec 13 de ses éléments dans le rouge. On y retrouvait également Umicore (46,29) et Aedifica (113,00) qui reculaient de 1,15 et 0,96 pc, Proximus (16,88) et Telenet (31,90) cédant 0,09 et 1,18 pc tandis que Orange Belgium (19,80) et Bpost (7,49) perdaient par ailleurs 0,80 et 3,42 pc. AB InBev (52,25) et Colruyt (43,08) étaient négatives de 0,34 et 0,53 pc, Ageas (42,31) et Melexis (106,70) gagnant par contre 0,59 et 1,23 pc. UCB (106,30) et Galapagos (45,91) valaient 0,98 et 1,28 pc de moins que la veille, arGEN-X (270,40) cédant 0,07 pc alors que Solvay (105,75) s'appréciait de 0,57 pc.

Inclusio (19,84) terminait 0,5 pc plus haut que jeudi après avoir plongé de 6,2 pc en cours de séance. Kinepolis (54,65) et Agfa-Gevaert (3,66) reculaient de 4,1 et 2,3 pc tandis que Shurgard (55,70) et Greenyard (8,92) repartaient de 2,9 et 2,6 pc à la hausse, Immobel (74,60) et Banimmo (3,40) s'appréciant de 3,3 et 2,4 pc. Deceuninck (3,83) et Azelis (28,00) remontaient de 1,8 et 2,7 pc. IBA (15,66) reculait de 2,7 pc tandis que Bone Therapeutics (0,99) et Biocartis (3,91) perdaient 2,2 et 1 pc, Oxurion (2,19) et Nyxoah (20,30) récupérant 1,8 et 1,2 pc.