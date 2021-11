Kevin De Bruyne et son avenir chez les Diables: «Je verrai comment je me sens après le Qatar»

Le Diable rouge s’est épanché sur son début de saison à Manchester City où il n’a pas retrouvé son meilleur état de forme. Parce qu’il a joué un quart de finale d’Euro sous infiltration et n’a pas pu pleinement se reposer physiquement et mentalement.

Certains auraient fait usage de langue de bois. Pas Kevin De Bruyne. Le milieu de terrain de Manchester City n’y est pas allé par quatre chemins au moment de répondre à une question sur le match aller en Estonie disputé sans lui. «Je n’ai pas regardé le match», a indiqué De Bruyne. «J’ai vu le score et j’étais content qu’on ait gagné. Cela me suffisait.» Un franc-parler dont il est coutumier du fait. Et ce, peu importe les sujets abordés.

Kevin De Bruyne, comment vous sentez-vous après un début de saison délicat notamment en raison de votre blessure à la cheville contre le Portugal lors de l’Euro?