Paul Magnette à la COP26: pas de politique climatique sans redistribution des richesses

Le sommet mondial sur le climat – la COP – qui se tient chaque année n’est pas un exercice totalement exotique pour Paul Magnette. Le président du parti socialiste en a connu deux, dont celle de Copenhague en 2009 alors qu’il était ministre du Climat et de l’Energie. Présent deux jours à Glasgow, il mesure les progrès. « En douze ans, les choses ont changé. Je me souviens du sentiment général d’échec après la COP15 de Copenhague. Mais finalement, c’est Copenhague qui a permis l’Accord de Paris six ans plus tard. Et c’est l’Accord de Paris qui structure tout ce qu’on fait à Glasgow. La pression est de plus en plus forte. »