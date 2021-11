Pour Paul Magnette, le dossier nucléaire est «clôturé»

Si la question du nucléaire fait beaucoup mousser, le président du PS Paul Magnette s’est remarquablement peu exprimé sur le sujet. Pourquoi ? « Parce que la question ne se pose même pas. Elle est pliée, le dossier est clôturé. L’accord de gouvernement était déjà très clair. On l’a tordu dans tous les sens dans les débats publics, mais en fait il est très charpenté, on l’a écrit au millimètre. Le système du CRM a été validé par la Commission européenne au printemps dernier. Les réponses aux autres questions qui se posaient [sécurité d’approvisionnement et prix, NDLR] ont été données. Il est évident que la manœuvre de sabotage de la N-VA sur Vilvorde va poser des difficultés, mais cela ne semble pas insurmontable. Et de toute façon, c’est trop tard, le débat est clos. Maintenant, le MR reporte le débat sur des nouvelles centrales nucléaires pour préparer la campagne de 2024, bien servi en cela par les libéraux néerlandais et français ».