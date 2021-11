Julien Dufresne-Lamy: «Porter la voix de ceux qui n’en ont pas»

Dodo la Saumure, vous vous rappelez ? Le Français, propriétaire de plusieurs lupanars en Belgique, condamné en Belgique pour tenue de maisons de débauche ou de prostitution et de proxénétisme, et inculpé puis relaxé dans l’affaire de DSK et du Carlton de Lille. Ce type a une fille, Camille, 34 ans aujourd’hui. Julien Dufresne-Lamy la rencontre il y a dix ans. Ils deviennent amis, elle se livre, elle dit son malaise à vivre avec ce père absent, occupé par ses maisons closes et ses allers-retours en prison, elle dit sa honte et sa difficulté à devenir une femme dans l’ombre d’un père qui en exploite tant.