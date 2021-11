Des couples, des conflits et des chiens

Même sans le vouloir, on cherche la cohérence dans un recueil de nouvelles. Dans l’exemple du jour, ce sera : qu’est-ce qui relie les uns aux autres les sept textes du livre de T. Coraghessan Boyle, Histoires de couples ? Facile, la réponse est dans le titre. D’autant que l’auteur, quand il s’ébat sur des courtes distances – tandis que ses romans peuvent prendre d’amples proportions –, affiche la couleur. Il a donné, par exemple, 25 histoires d’amour, 25 histoires de mort, 25 histoires bizarres, Histoires cruelles ou Histoires sans issue, à côté d’autres recueils moins caractérisés avant de les ouvrir.

On ne va donc pas le soupçonner de vouloir nous lancer sur une fausse piste et on va, sagement, observer les couples dans des nouvelles qui puisent à un riche imaginaire.