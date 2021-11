Aéroports wallons: il faut revoir les sanctions des avions trop bruyants

Près de vingt ans plus tard, on devrait peut-être enfin voir des sanctions efficaces contre les débordements sonores des avions qui fréquentent les aéroports wallons. Une des premières recommandations du « groupe de travail technique chargé d’évaluer les nuisances sonores et d’identifier des pistes permettant de les limiter », créé en octobre 2020, vise en effet à revoir un arrêté du gouvernement wallon de 2004 afin d’y supprimer le système d’avertissement des compagnies aériennes (en gros, les débordements sonores faisaient l’objet d’avertissements plutôt que de réelles sanctions financières), d’adapter également le montant des sanctions, d’adapter le mécanisme de récidive et d’adapter techniquement les conditions de mesure.