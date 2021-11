Claire Fercak: «Etre fulguré, ça change la vie»

Chaque année, la terre reçoit 32 millions de coups de foudre. En France, dit le livre de Claire Fercak, on dénombre un million d’éclairs par an, cent fulgurés officiels (mais le nombre doit approcher de 500 plutôt) et 10 à 20 morts dus à la foudre. En Belgique, ce serait quelque 192.000 coups de foudre par an, plus ou moins 30 fulgurés et un ou deux morts. Fulguré ? C’est la personne qui est frappée par la foudre. Ces statistiques montrent combien la foudre est un phénomène fréquent. À la fois spectaculaire, fascinant et dangereux. Claire Fercak a été impressionnée par la foudre, elle a voulu en faire un livre. Qui raconte, de façon littéraire, scientifique et accessible, les effets de la foudre sur les foudroyés. On croyait tout connaître de cette manifestation, et on se rend compte qu’on ne savait pas grand-chose. Ce livre est donc le bienvenu.