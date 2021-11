L’Estonie aura besoin d’une «performance parfaite» contre les Diables, selon son sélectionneur

L’Estonie sera l’adversaire de la Belgique samedi en qualifications au Mondial 2022. Classée 105e au classement mondial, l’Estonie aura besoin « d’une performance parfaite » contre les Diables rouges, a estimé vendredi en conférence de presse son sélectionneur Thomas Häberli.

« Quand tu rencontres l’équipe N.1 mondiale, tu sais que ce sera un adversaire fort », a expliqué Häberli. « Tu as besoin de la performance parfaite, tu dois profiter de tes opportunités, être bon en défense et dans les transitions. Nous essayerons de faire cela et verrons ce que cela nous amène. »