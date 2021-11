Baromètre de motivation: la population a besoin de cohérence

Le Baromètre de la motivation, auquel « Le Soir » et « Sudpresse » sont associés, s’est intéressé, pour son 35e rapport, aux comportements des vaccinés et des non-vaccinés face aux libertés qui nous ont été octroyées ces dernières semaines. Mais aussi à ce qu’il reste à la population comme motivation et comme sensibilité face aux risques du virus.

Les chiffres s’emballent. Chaque jour, la Belgique déplore plus de 8.000 personnes contaminées par le covid. Un rythme de propagation qui n’avait plus été atteint depuis un an. Tout le pays est passé en rouge foncé sur la carte de Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Pour faire face à cette situation, l’effort collectif est de mise. Mais la population est-elle toujours sensible au risque et motivée à suivre les mesures déjà imposées ou à suivre ? Ce sont les questions auxquelles le Baromètre de la motivation, mis au point par l’UGent, l’UCLouvain et l’ULB a tenté de répondre dans son rapport basé sur plus de 12.000 personnes interrogées. En voici les points importants.

1.