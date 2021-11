Eden Hazard cherche encore le bout du tunnel

L’explosion de Vinicius, son concurrent direct, et le verrouillage du 4-3-3 ont sensiblement réduit son espace d’expression. A priori, il n’y a plus guère que l’autre couloir, le droit, qui puisse le sortir de cette impasse. En théorie du moins car dans la pratique Carlo Ancelotti lui a récemment préféré, dans l’ordre, Rodrygo, Asensio, Lucas Vázquez – sans évoquer le prochain retour de Bale. Eden Hazard va mieux – un seul petit pépin en 3 mois, avec les Diables–, mais ça ne va pas mieux. Son temps de jeu reste toujours aussi famélique: 26,7% au terme de ses deux premières saisons marquées par une douzaine de blessures, et 27,2 dans celle en cours. De prioritaire cette saison, avec une préparation vouée à sa récupération totale, le Belge est devenu un joueur marginal de l’effectif de l’entraîneur italien.