Régularisation des sans-papiers: une vidéo du DG de l’Office des Étrangers remet de l’huile sur le feu

Pour l’instant, plus ou moins 50 % des demandes sont positives. Une sur deux. C’est élevé, avant, ça n’a jamais été si élevé. Avant c’était 25 ou 27 % ». Voilà ce qu’évoque Freddy Roosemont, devant des grévistes de la faim alités dans leur local de la VUB. C’était en juillet, le 17 pour être précis, quelques jours à peine avant le fameux 21, jour de Fête nationale et d’arrêt de la grève. La vidéo de la scène vient de sortir, via la RTBF et De Morgen. Le Soir se l’est également procurée. On peut y voir le directeur de l’Office des Étrangers (OE) tenir un discours qui se veut sans doute « revigorant » à l’égard de ceux qui l’écoutent, à qui la possibilité de faire réévaluer leur dossier est présentée comme « un cadeau ».