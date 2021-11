Analyse: près du but

Jean-Marc Nollet ne le dira pas, mais être coprésident d’Ecolo à deux doigts d’obtenir la sortie du nucléaire, c’est un peu comme un joueur de tennis à la veille du dernier match du grand chelem. Tous les rapports récents semblent, comme il le dit, pencher en son sens : la sortie du nucléaire n’augmenterait pas la facture, ou si peu, pourrait être compensée par d’autres sources d’énergie et n’induirait pas de risque d’approvisionnement. Reste la dernière balle à jouer, un accord politique à la fin de ce mois, avant de concrétiser l’un des objectifs les plus fondamentaux des écolos, l’un de ceux qui ont présidé à la création du parti, il y a plus de 40 ans.