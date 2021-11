Coronavirus: mis sous pression, les hôpitaux doivent se préparer au pire

Entre 10.000 et 12.000 contaminations quotidiennes en ce moment… Sans doute entre 250 et 300 admissions à l’hôpital par jour la semaine prochaine… Très probablement plus de 500 personnes en soins intensifs au lendemain de ce long week-end… Les chiffres – connus ou projetés – du covid donnent à nouveau le tournis. Et alimentent des déclarations alarmistes. « On s’attend à ce que la quatrième vague atteigne finalement un pic de 600 à 700 admissions en soins intensifs », assurait vendredi le virologue Steven Van Gucht. « Je suis inquiet. On s’attendait à cette 4e vague mais on a sous-estimé le niveau de contagiosité du virus, il faut prendre des mesures pour freiner sa circulation », confiait pour sa part à la RTBF le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.