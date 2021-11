Horeca, magasins non essentiels, télétravail…: les mesures des Pays-Bas pour endiguer la 4e vague

M. Rutte a qualifié lors d’une conférence de presse à La Haye la nouvelle série de mesures de « grand coup de quelques semaines, car le virus est partout, dans tout le pays, dans tous les secteurs et à tous les âges ».

Des manifestants protestaient à La Haye au moment de l’annonce des mesures, qui entrent en vigueur samedi soir et courront sur au moins trois semaines. « Heureusement, la grande majorité (de la population) est vaccinée, sinon la misère dans les hôpitaux serait incalculable en ce moment », a déclaré M. Rutte.

Les principales mesures

Les bars, les restaurants et les magasins essentiels tels que les supermarchés devront fermer à 20H00 (19H00 GMT) et les magasins non essentiels à 18H00.

Les citoyens néerlandais sont appelés à ne pas accueillir plus de quatre personnes chez eux et à faire du télétravail, « sauf si cela n’est vraiment pas possible », a indiqué M. Rutte.

Les manifestations publiques sont supprimées et les matches de football seront joués à huis clos, y compris le match de qualification pour la Coupe du monde qui opposera les Pays-Bas et la Norvège la semaine prochaine.

Les écoles restent toutefois ouvertes et les sorties hors du domicile autorisées.

Les mesures avaient été décrites par le gouvernement comme un « confinement partiel » en amont de la conférence de presse, selon les médias locaux.

Le gouvernement s’apprête également à restreindre l’accès aux lieux de restauration et de loisirs après la période de trois semaines aux seules personnes vaccinées ou guéries du Covid, et plus à celles personnes présentant un test négatif.

Manifestations de protestation

Les nouvelles restrictions sont politiquement sensibles, des milliers de personnes ayant manifesté à La Haye dimanche après l’annonce par le gouvernement de la réintroduction des masques dans certains espaces publics.

Jeudi, les Pays-Bas ont annoncé 16.364 nouveaux cas de Covid au cours des dernières 24 heures, battant ainsi le précédent record de 12.997 cas établi en décembre 2020.

Le pays de 17 millions d’habitants a enregistré 2,2 millions de cas et 18.612 décès depuis le début de la pandémie.

Les hôpitaux ont prévenu qu’ils ne seraient pas en mesure de passer l’hiver dans les conditions actuelles.

Le pic de Covid survient malgré le fait que 82 % des Néerlandais âgés de plus de 12 ans ont été entièrement vaccinés.

Les personnes non vaccinées sont à l’origine de la plupart des cas en soins intensifs (69 %) et des admissions à l’hôpital (55 %), mais la baisse de l’efficacité des vaccins, en particulier chez les personnes âgées, a également été mise en cause.