Sortie du nucléaire: Georges-Louis Bouchez s’attaque à Paul Magnette et au PS

« Donc le PS ne se soucie ni de la sécurité d’approvisionnement, ni du prix et encore moins de la planète ! Un peu de gaz, dit-il ? », a réagi sur Twitter le président des libéraux francophones aux propos de M. Magnette, un de ses six partenaires au sein de la coalition Vivaldi.

Depuis la conférence de l’ONU sur le climat qui se tient à Glasgow, le président du PS a assuré que la fermeture des centrales nucléaires belges se fera « parce que c’est dans l’accord de gouvernement » et parce que les conditions ne seraient pas réunies pour une éventuelle prolongation.

« Le CRM (le mécanisme de rémunération de capacités proposé par le gouvernement fédéral, censé garantir la sécurité d’approvisionnement électrique dans le cadre de la sortie du nucléaire, ndlr), c’est 87 % de gaz et il demande de ne plus subventionner les énergies fossiles dans le même temps ? », a ajouté M. Bouchez.

« Oui parce que de toute façon même si on voulait prolonger, ce serait trop tard et les conditions ne sont pas réunies. Donc, voilà. Je pense qu’effectivement, c’est acquis », a affirmé M. Magnette dans un entretien avec l’agence Belga. « L’accord de gouvernement est parfaitement clair : si le CRM permet d’avoir les quantités suffisantes, on ferme tous les réacteurs », a-t-il fait valoir.