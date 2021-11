Jean-Marc Nollet: «Tous les signaux sont au vert pour permettre à la Belgique de sortir du nucléaire»

Nucléaire, le dossier de la prolongation (ou pas) de nos centrales l’est sans conteste. Entre les tenants de la prolongation de réacteurs, MR en tête, et la sortie complète, prévue sous conditions dans l’accord de gouvernement et chère à Ecolo. Lecture de Jean-Marc Nollet : « Nous sommes au cœur de la transition écologique, à un point de basculement et même de non-retour, que ce soit sur le climat ou sur le nucléaire », plaide le coprésident d’Ecolo. « Il y a donc de vrais conflits politiques entre deux projets de société. Il y a ceux qui défendent le monde d’avant et ceux qui veulent avancer vers le monde de demain. Entre la N-VA qui va jusqu’à remettre en question les objectifs que l’Europe assigne à la Belgique, le MR qui, sur une série de dossiers de transition écologique, défend les recettes du passé. Et ceux qui veulent accélérer, voire anticiper, car ils sont conscients qu’un retard a été accumulé. »