balancetonbar: 500 personnes présentes à la manifestation à Bruxelles

Dans une vidéo postée sur le réseau social Facebook, elles expliquent « qu’aujourd’hui, notre colère n’a plus de limites. On est organisées ». Elles répètent que ces violences sont perpétrées depuis trop longtemps et qu’elles ont décidé d’agir et non plus de laisser faire. La vidéo est entrecoupée d’images de manifestations en rue, où l’on entend notamment scander les slogans « Victime on te croit, agresseur on te voit » ou entonner le chant féministe « Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes, et radicales, et en colère ».