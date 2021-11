Diables rouges: Dennis Praet seul absent du dernier entraînement avant le match face à l’Estonie

Dennis Praet, dont le sélectionneur Roberto Martinez avait confirmé l’indisponibilité pour le match de samedi contre l’Estonie, était le seul absent à l’entraînement des Diables rouges vendredi soir à Tubize.

Jeudi, Praet, Thibaut Courtois et Christian Benteke s’étaient entrainés individuellement. En début d’après-midi, Martinez avait annoncé le forfait de Praet pour la réception de l’Estonie, le joueur du Torino n’était «pas à cent pour-cent et pas prêt pour samedi», précisant qu’il ne s’agit «de rien de grave» et qu’il espère compter sur lui mardi au pays de Galles. Le sélectionneur avait également indiqué que Courtois et Benteke avaient suivi un programme individuel en accord avec leur club, mais qu’ils sont bien disponibles, annonçant même la titularisation de l’attaquant de Crystal Palace samedi.