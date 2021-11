UE: un cinquième train de sanctions contre Minsk au menu des ministres européens lundi

Un nouveau paquet de sanctions, le cinquième en un peu plus d’un an, sera formellement décidé lundi prochain par les ministres européens des Affaires étrangères contre le régime biélorusse, ont confirmé vendredi plusieurs sources diplomatiques et officielles européennes. Les ministres donneront leur feu vert à l’adoption du cadre juridique nécessaire pour frapper les individus et les organismes jugés coupables d’organiser ou de faciliter l’acheminement de migrants vers Minsk. De la capitale biélorusse, ils sont transportés par les autorités vers les frontières avec l’UE, de Pologne, Lituanie ou Lettonie. La liste des personnes ou entités concrètement visées sera établie dans la foulée, « très rapidement », selon un haut responsable de l’UE.