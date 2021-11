Pourquoi «Red Notice» est le film le plus cher de l’histoire de Netflix

On parle d’une addition finale comprise entre 160 et 200 millions de dollars, dont une sacrée part réservée aux cachets des trois vedettes.

Au siècle dernier, Red Notice aurait été l’un des gros blockbusters de l’année ciné. En 2021, il sort sur les écrans de télé, d’ordinateurs et de smartphones. Mais reste une superproduction en bonne et due forme, couvée par Netflix qui le met en ligne vendredi. La Voix du Nord nous raconte ce cocktail explosif d’humour et d’action orchestré par trois stars parmi les plus bankables d’Hollywood.