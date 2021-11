Le budget: un débat escamoté

Trois mille cinquante-huit pages farcies de chiffres et lettres… réparties en plus d’une dizaine de fichiers. Voilà pour le budget bruxellois, exercice 2022. Auxquelles il faut ajouter, pour compléter l’analyse, les documents relatifs à l’ajustement 2021, tout aussi volumineux. Et pour la Cocom, presque la même chose. Sans oublier l’Agglomération, les Commissions communautaires française et flamande… Sans parler des « notes d’orientation » de chaque ministre, toujours en cours d’envoi. Tout cela pour un travail parlementaire, majeur, qui s’ouvre lundi. Comme une impression de travail mené à l’arrache. La Cour des comptes s’en plaint amèrement, l’opposition aussi… mais rien n’y fait : le rituel budgétaire ne connaît que la dernière minute.