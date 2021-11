MotoGP: Valentino Rossi va laisser une trace indélébile

Le nonuple champion du monde rangera son cuir et ses bottes au terme du MotoGP à Valencia. Après 26 saisons en championnat du monde et 89 victoires dans la catégorie-reine, le « Doctor » va maintenant se tourner vers l’endurance en sport auto.

Dimanche, le dernier MotoGP de la saison à Valencia risque d’occuper l’antenne plus longtemps que prévu. Au terme de cette ultime confrontation dans une discipline qui a permis à Fabio Quartararo d’éclore et de décrocher le titre mondial en 2021, il est certain que tous les regards seront braqués sur Valentino Rossi pendant un bon moment.

Quel scénario l’Italien et les responsables de son club de supporters ont-ils mis au point pour transformer cette cérémonie d’adieu en fête rigolote et indélébile ?

Hors norme

Parce que nous pouvons en être sûrs : cette célébration aura un côté déjanté et mémorable. À l’image du personnage : un champion hors norme qui ne s’est jamais pris au sérieux.