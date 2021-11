Et Carole Bam sentit passer le vent du boulet…

Une procédure qui, a priori, ne devrait pas modifier le statut de Lieve Van Mechelen, Rudi Diels (4 x 100 m H et F), Jacques Borlée et Carole Bam (4 x 400 m H et F).

Cette dernière, cependant, en dépit de résultats on ne peut plus probants depuis son arrivée à la tête des Cheetahs, en mars 2018, devrait se faire remonter les bretelles à la demande du responsable du haut niveau de la Ligue flamande (VAL), Rutger Smith.

En cause, un « like » glissé, cet été, sous un message Facebook du président de son club, Noël Levêque (CABW), contestant la sélection effectuée par Rudi Diels pour le 4 x 100 m lors de l’Euro espoir (U23) de Tallinn. Faisant partie du groupe des relayeuses, Cloé Chavepeyer, athlète… du CABW, qui plus est entraînée par Bam, avait été maintenue comme réserviste au détriment de trois autres filles moins rapides qu’elle sur 100 m. Et, pour le plus grand malheur de l’équipe, celle-ci avait été disqualifiée en séries.