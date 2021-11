Climat: l’impôt mondial sur les multinationales rapportera 1 milliard par an à la Belgique

Les 38 pays membres de l’OCDE se sont mis d’accord pour créer un impôt des sociétés (Isoc) minimum effectif de 15 % sur les bénéfices des multinationales. Cet accord rapportera jusqu’à un milliard d’euros par an à la Belgique.

L ’accord fiscal international conclu en octobre dernier au sein de l’OCDE et du G20 rapportera jusqu’à un milliard d’euros par an à la Belgique, révèle samedi le secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Belge Mathias Cormann, dans une interview à L’Echo.