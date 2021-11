GP du Brésil: Lewis Hamilton sous enquête des commissaires de courses

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui a dominé les qualifications du Grand Prix du Brésil vendredi, fait l’objet d’une enquête des commissaires de course pour déterminer si sa voiture est conforme au réglement.

C’est plus précisément son DRS (le volet monté sur l’aileron arrière de sa monoplace qui s’ouvre pour gagner en vitesse de pointe) qui est en cause car il s’ouvrirait plus que le règlement ne l’autorise.