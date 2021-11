Qualification du GP du Brésil, Max Verstappen pourrait lui aussi être pénalisé

Le leader du championnat de Formule 1 sera entendu par les commissaires de course, à l’instar de son grand rival, Lewis Hamilton.

Concrètement, Verstappen devra s’expliquer sur des images le montrant s’approcher et possiblement toucher l’aileron arrière de la monoplace d’Hamilton après les qualifications du Grand Prix du Brésil vendredi. Le leader du championnat pourrait être pénalisé pour cette raison.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) sera entendu par les commissaires de course de la F1 à Sao Paulo samedi à 09h30 (13h30 belges), dans l’enquête sur la conformité de la Mercedes de son rival Lewis Hamilton.

Au classement des pilotes, le Néerlandais de Red Bull a 19 points d’avance sur son rival britannique à quatre manches du terme de la saison. Le septuple champion du monde ne peut plus se permettre de voir l’écart se creuser sur son jeune rival.

Sa convocation porte sur une possible infraction à l’article 2.5.1 du Code sportif international de la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

Le GP du Brésil, absent du calendrier 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, est le troisième et dernier en 2021 à proposer ce nouveau format de course sprint qualificative le samedi.