Sammy Mahdi veut faciliter le travail et la formation des demandeurs d'asile en attente de régularisation

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration va faciliter le travail et la formation des demandeurs d'asile qui attendent leur régularisation.

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi (CD&V) va faciliter le travail et la formation des demandeurs d'asile qui attendent leur régularisation. C’est en tout cas ce qu’il annonce dans un entretien accordé à La Libre Belgique de ce samedi.

« Aujourd’hui, une personne qui a entamé une procédure d’asile en Belgique doit attendre la réponse pendant des mois. Jusqu’à présent, elle attend, sans vraiment mettre ce temps à profit. Or si on veut garantir qu’une personne puisse être réintégrée dans la société, il faut renforcer son bagage. Nous devons l’y aider. Cela peut passer, par exemple, par des formations ou par un boulot. On sait que le travail est un vecteur d’intégration. Et si sa demande d’asile n’est pas acceptée, cette personne aura acquis un certain capital et pourra en faire profiter son pays d’origine. »