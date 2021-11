Le calvaire d’Eden Hazard au Real Madrid en cinq statistiques déroutantes

Même les plus grands fans d’Eden se sont rendu à l’évidence : Hazard soulève plus de doutes que de foules depuis son transfert au Real il y a plus de deux ans. Et les chiffres ne manquent pas d’étayer ce constat...

2 matches complets en 2 ans : qui l’eût cru au moment de voir le Brainois parapher son juteux contrat pour le Real Madrid en juin 2019 ? Finlande-Belgique le 21 juin 2021, Real Madrid-Real Sociedad le 23 novembre 2019. C’est tout. Le reste n’est que succession de blessures, manque de ryhme et joutes incomplètes.