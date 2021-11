Le casse-tête du deuxième roman

On le dit toujours : le deuxième roman est plus difficile à écrire que le premier. Du coup, l’écrivain belge Armel Job a créé le prix Horizon du deuxième roman, dont c’est la cinquième édition. Un jury a choisi cinq auteurs et autrices. Les voici ci-dessous. Leurs romans vont être soumis aux comités populaires de lecture qui totalisent quelque 2.000 lecteurs et lectrices en Belgique et dans la région Grand-Est. Le/la lauréat/e est donc désigné/e au suffrage universel. On le/la proclamera le 21 mai 2022, à Marche-en-Famenne. Une belle promotion de la lecture, non ? Ah oui ! Les finalistes : Constance Joly, Over the rainbow, Flammarion ; Mathieu Falcone, Campagne, Albin Michel ; Emmanuel Flesch, Le cœur à l’échafaud, Calmann-Levy ; Marcel Sel, Elise, Onlit ; Sylvie Wojcik, Les narcisses blancs, Arlea. Vous pouvez les lire sans faire partie des jurys populaires.