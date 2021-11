Guardiola à De Bruyne lors de leur première rencontre: «Tu es dans le top 5 des meilleurs du monde!»

Entre Kevin De Bruyne et Pep Guardiola, l’entente a toujours été très bonne ! Depuis son arrivée en 2016 suite à l’arrêt de Manuel Pellegrini, le tacticien espagnol enchaîne les trophées avec les SkyBlues. Et KDB n’y est pas pour rien ! Lors de leur première rencontre, Guardiola aurait même dit à De Bruyne, qui raconte ces faits lors d’une interview pour Telenet, qu’il était l’un des 5 meilleurs joueurs du monde. « Une manière de me dire qu’il avait confiance en moi et de me dire ce qu’il attendait de moi ! »

Lorsque le journaliste demande aussi à l’ancien Genkois de donner une anecdote sur l’Espagnol, il raconte : « Nous avons toujours une réunion avant le match. Le coach donne la tactique, ce que nous devons faire puis il nous dit : « Ok, let’s go ! » Et là, je l’interpelle en lui demandait qui joue. « Pep ? » « Ah oui ! »