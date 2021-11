Bourses: l’inébranlable optimisme des marchés financiers

Le moral reste bon sur les marchés financiers. Dans les dernières semaines, « sur 18 séances au New York Stock Exchange, 16 étaient positives. C’est très rare », constate Xavier Timmermans stratégiste chez BNP Paribas Fortis.

Un engouement porté par une croissance et des résultats d’entreprise spectaculaires, eux-mêmes alimentés par une reprise économique forte dans un contexte de taux d’intérêt bas. Mais les inquiétudes liées à l’inflation planent et des soupçons de bulle financière émergent.

« Ce qui est frappant c’est la vitesse de remontée des cours », estime Étienne de Callataÿ, économiste en chef d’Orcadia. Une remontada qui selon lui, tient plus de la surestimation de la crise que de la surchauffe. « L’image de la guerre contre le virus était trompeuse d’un point de vue économique. D’une guerre, on se relève avec une génération éclopée, des ponts détruits et des usines anéanties. Ici, le potentiel productif est intact. »