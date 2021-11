Les contours du surprenant contrat de Dani Alves, de retour au Barça

Le Brésilien de 38 ans a signé un contrat de six mois.

Le transfert de Dani Alves a surpris les amateurs de foot. Et son contrat surprend également ! De retour en Espagne cinq ans après avoir quitté la formation de Liga, l’arrière droit de 38 ans a paraphé un nouveau bail avec le club catalan. Dani Alves est donc lié au Barça jusqu’à la fin de l’exercice sportif en cours. Mais attention, il ne pourra jouer qu’à partir de janvier comme le précise le club dans son communiqué.

Tout le monde le sait, le Barça est en grande difficulté sur le plan économique. Afin de respecter le fair-play financier, le joueur a consenti de gros efforts sur son salaire. Selon le quotidien AS, Alves jouera « pratiquement gratuitement » dans l’équipe où il a décroché 23 trophées entre 2008 et 2016, dont 3 Ligues des champions et 6 Ligas.