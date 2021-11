Le but époustouflant de Kylian Mbappé à l’entraînement avec l’équipe de France (vidéo)

Quel joueur ! Alors que l’équipe de France se prépare à affronter le Kazakhstan ce samedi avec l’objectif de valider, dès l’issue de cette rencontre au Parc des Princes, son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Kylian Mbappé s’est distingué vendredi en fin de journée à l’entraînement, dans son jardin habituel.

Au cours d’une séquence de reprises de volée et à la réception d’un centre de Léo Dubois depuis la droite, l’attaquant du PSG a trompé un Benoît Costil impuissant et battu sur sa gauche d’une aussi surprenante que splendide reprise du talon droit, le tout en pivotant. Pour le plus grand bonheur de KM7, qui a laissé exploser sa joie dans un Parc des Princes vide qui espère assister à des exploits aussi spectaculaires que ce coup de génie.