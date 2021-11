Radja Nainggolan se confie sur sa situation à l’Antwerp: «Je vais peut-être rester ici pour toujours»

« L’Italie sera toujours un chapitre important de ma vie, mais maintenant j’ai le sentiment d’être rentré chez moi. Et peut-être que je vais rester ici pour toujours », révèle le « Ninja » dans les colonnes de la Gazet van Antwerpen. « Ce sentiment, c’est peut-être le calme dont j’avais besoin. Le club me permet aussi d’être serein. Il est professionnel, ambitieux, avec un président qui ose investir mais aussi un ancrage bien anversois. »

À 33 ans, Radja Nainggolan a quitté la Serie A pour effectuer son grand retour en Belgique. À l’Antwerp, il se sent comme chez lui. Le milieu de terrain belge a eu besoin d’un peu de temps pour retrouver toutes ses sensations et s’adapter à ce nouveau type de football.

Et l’ancien joueur des Diables rouges de poursuivre en évoquant le championnat de Belgique. « Je me suis un peu cherché au début. J’ai vraiment dû m’habituer au football en Belgique, qui est beaucoup moins technique et tactique qu’en Italie. C’est également différent sur le plan physique : ici, on fait constamment des allers-retours. Et en plus, j’ai manqué la préparation. Mais, maintenant je commence à rattraper mon retard. » De bon augure pour la suite des hostilités ?